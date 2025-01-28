İstanbul’da FETÖ/PDY operasyonu: Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı
İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı