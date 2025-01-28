İstanbul’da FETÖ/PDY operasyonu: Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul’da FETÖ/PDY operasyonu: Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı
Yayınlanma:

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kartalkaya'daki otel yangınında kayak eğitmeni Metin Güneş 8'inci kattaki odasına topladığı 15 kişiyi nasıl kurtardığını anlattıKartalkaya'daki otel yangınında kayak eğitmeni Metin Güneş 8'inci kattaki odasına topladığı 15 kişiyi nasıl kurtardığını anlattıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fetö operasyon
Günün Manşetleri
Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı
Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı
100 gözaltı
"Sosyal medya her şeyi ile kutsanacak bir özgürlük alanı değildir"
100 bin imza ile aday olabilir
Menajer Ayşe Barım tutuklandı
4 kişilik aile evde ölü bulundu
Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı arasında kritik görüşme
7 şehirde dolandırıcılık operasyonu
Bakan Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Çok Okunanlar
DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi? DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?
4 kişilik aile evde ölü bulundu 4 kişilik aile evde ölü bulundu
Menajer Ayşe Barım tutuklandı Menajer Ayşe Barım tutuklandı
Prof. Dr. Naci Görür 'stres biriktiriyor’ diyerek o bölgeyi uyardı Prof. Dr. Naci Görür 'stres biriktiriyor’ diyerek o bölgeyi uyardı
28 Ocak akaryakıt fiyatları 28 Ocak akaryakıt fiyatları