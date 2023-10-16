İstanbul'da Filistin'e Destek Açıklaması! Bahçelievler'de İsrail'e ve ABD'ye Tepki Gösterildi

İstanbullular Filistin'e destek için bir araya geldi. Bahçelievler'de Filistin'e destek açıklaması yapıldı.

Vatan Partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığı önderliğindeki açıklamaya Yeniden Refah Partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Kudüs ve Filistin Dayanışma Federasyonu ve Uluslararası Filistin için Gençlik ve Spor Derneği de katıldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı açıklamada İsrail'in ABD üssü olduğu vurgulandı. Filistin’in mücadelesinin zafere ulaşması için Vatan Partisi’nin 3 ayaklı planın uygulanması gerektiği kaydedildi.