İstanbul’da "Gündoğmuşlar" suç örgütüne operasyon! 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, uluslararası alanda faaliyet gösteren ve yönetici kadrosu yurt dışında bulunan "Gündoğmuşlar" suç örgütünün peşine düştü. İstanbul merkezli operasyonun detayları ve örgütün kabarık suç dosyası dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da "Gündoğmuşlar" suç örgütüne operasyon! 10 gözaltı
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde kritik bir soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sadece şehir sınırları içinde değil, Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyet yürüten bir yapıya odaklandı. Hedefteki isim ise "yeni nesil suç örgütleri" sınıfında değerlendirilen "Gündoğmuşlar" suç örgütüydü.

YÖNETİCİ KADROSU YURT DIŞINDA 

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, örgütün yapısına dair çarpıcı detaylar paylaşıldı. Yönetici kadrosunun yurt dışında bulunduğu belirlenen örgütün, sahada son derece saldırgan bir politika izlediği tespit edildi. "Gündoğmuşlar" örgütünün eylem listesinde; "kasten öldürme", "kasten yaralama", "tehdit", "yağma" ve "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama" gibi ağır suç başlıkları yer alıyor. Emniyet güçleri, örgütün bu faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla uzun soluklu bir takip süreci yürüttü.

Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına aktif faaliyet gösterdiği belirlenen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler, bu şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlar neticesinde aranan 10 zanlının tamamı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise suç unsurları ortaya çıktı. Polis ekipleri adreslerde; bir adet ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 12 fişek, bir çelik yelek, 12 adet uyuşturucu hap, 10 gram uyuşturucu madde ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Başsavcılık, operasyonun ardından tüm suç örgütlerine yönelik soruşturmaların kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.

Şam yönetimi ve SDG anlaştıŞam yönetimi ve SDG anlaştıDünya
Bakan Ersoy açıkladı: İşte Türkiye’nin 2025 turizm karnesi!Bakan Ersoy açıkladı: İşte Türkiye’nin 2025 turizm karnesi!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul operasyon
Günün Manşetleri
2026'nın ilk açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
İstanbul’da "Gündoğmuşlar" suç örgütüne operasyon!
İşte Türkiye’nin 2025 turizm karnesi!
2025 yılı dış ticaret açığı belli oldu
14 günde 521 gözaltı! İşte operasyonun detayları
Restoran ve kafelerde yeni dönem
Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e suç duyurusu
Fırtına, yoğun kar ve sel riski...
İstanbul Valisi'nden trafik çilesine "Ramazan" formülü
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 58 il için "sarı kodlu" alarm! Meteoroloji’den 58 il için "sarı kodlu" alarm!
Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar
Aydın sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı: "Gerilim sürecek." Aydın sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı: "Gerilim sürecek."
Benzine zam ya da indirim var mı? Benzine zam ya da indirim var mı?
2026'nın ilk açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı 2026'nın ilk açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı