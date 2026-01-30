İstanbul’da "Gündoğmuşlar" suç örgütüne operasyon! 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde kritik bir soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sadece şehir sınırları içinde değil, Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyet yürüten bir yapıya odaklandı. Hedefteki isim ise "yeni nesil suç örgütleri" sınıfında değerlendirilen "Gündoğmuşlar" suç örgütüydü.

YÖNETİCİ KADROSU YURT DIŞINDA

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, örgütün yapısına dair çarpıcı detaylar paylaşıldı. Yönetici kadrosunun yurt dışında bulunduğu belirlenen örgütün, sahada son derece saldırgan bir politika izlediği tespit edildi. "Gündoğmuşlar" örgütünün eylem listesinde; "kasten öldürme", "kasten yaralama", "tehdit", "yağma" ve "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama" gibi ağır suç başlıkları yer alıyor. Emniyet güçleri, örgütün bu faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla uzun soluklu bir takip süreci yürüttü.

Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına aktif faaliyet gösterdiği belirlenen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler, bu şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlar neticesinde aranan 10 zanlının tamamı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise suç unsurları ortaya çıktı. Polis ekipleri adreslerde; bir adet ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 12 fişek, bir çelik yelek, 12 adet uyuşturucu hap, 10 gram uyuşturucu madde ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Başsavcılık, operasyonun ardından tüm suç örgütlerine yönelik soruşturmaların kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.