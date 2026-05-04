İstanbul'da halk ekmeğe zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Halk Ekmek AŞ, normal ve kepekli ekmek fiyatlarını güncelledi. Artan maliyetler doğrultusunda alınan kararla birlikte ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı.

ETİKETLER DEĞİŞTİ: İŞTE YENİ RAKAM

Yapılan düzenlemeyle birlikte İstanbul'da daha önce 10 liradan satılan normal ve kepek ekmeğin fiyatı 12,5 liraya çıkarıldı.

UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI

Halk Ekmek tarafından belirlenen yeni fiyat tarifesi, 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla İstanbul genelindeki tüm satış noktalarında yürürlüğe girdi. Vatandaşlar, bugünden itibaren ekmeği güncellenen fiyatıyla satın alacak.