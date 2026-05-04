İstanbul'da halk ekmeğe zam

İBB iştiraki Halk Ekmek AŞ, normal ve kepekli ekmek fiyatlarında yüzde 25'lik bir artışa gitti

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İstanbul'da halk ekmeğe zam
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Halk Ekmek AŞ, normal ve kepekli ekmek fiyatlarını güncelledi. Artan maliyetler doğrultusunda alınan kararla birlikte ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı.

ETİKETLER DEĞİŞTİ: İŞTE YENİ RAKAM

Yapılan düzenlemeyle birlikte İstanbul'da daha önce 10 liradan satılan normal ve kepek ekmeğin fiyatı 12,5 liraya çıkarıldı.

UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI

Halk Ekmek tarafından belirlenen yeni fiyat tarifesi, 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla İstanbul genelindeki tüm satış noktalarında yürürlüğe girdi. Vatandaşlar, bugünden itibaren ekmeği güncellenen fiyatıyla satın alacak.

Sokak ortasında facia! Araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar varSokak ortasında facia! Araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar varDünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bayram tatili 9 gün olacak mı?Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bayram tatili 9 gün olacak mı?Gündem
İranlı siber direniş grubu ABD donanmasına ait kritik verileri ele geçirdiİranlı siber direniş grubu ABD donanmasına ait kritik verileri ele geçirdiDünya
halk ekmek zam
Günün Manşetleri
İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!
Polonya Başbakanı Donald Tusk itiraf etti!
Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Hürmüz'de iki gemi birden vuruldu!
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması
24 İlde 127 şüpheli tutuklandı
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
İstanbul'da sahte ikamet izni operasyonu
Çok Okunanlar
250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Dikkat! Yarın tam 66 şehirde kuvvetli yağış var: Meteoroloji son dakika duyurdu Dikkat! Yarın tam 66 şehirde kuvvetli yağış var: Meteoroloji son dakika duyurdu
Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu? Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu?
Yatırımcılar dikkat: 4 Mayıs güncel altın fiyatları tablosu açıklandı Yatırımcılar dikkat: 4 Mayıs güncel altın fiyatları tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama