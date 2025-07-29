İstanbul’da havai fişek ve meşale satışı yasaklandı!

Beykoz’un Çiğdem Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangının sebebi ortaya çıktı. İddiaya göre kimliği belirsiz kişilerin bulunduğu bir evden atılan işaret fişeği, ormanlık alana düştü ve yangına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Ancak yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar gördü.

Polis ekipleri, işaret fişeğinin atıldığı evi tespit etti ve fişeği atan 22 yaşındaki A.A. isimli kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde eğlence amacıyla işaret fişeğini attığını, ormanda çıkan yangını ardından itfaiyeye haber verdiğini söyledi.

YANICI MADDE SATIŞINA YASAK

Haberler.com’a göre, yangının işaret fişeğinden kaynaklandığının belirlenmesi üzerine İstanbul Valiliği kritik bir adım attı. Valilik, İstanbul genelinde havai fişek, meşale, işaret fişeği gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışını 28 Ekim’e kadar yasakladığını duyurdu. Yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem uygulanacak.

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgede, ilgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi. Genelgede ayrıca, yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır ifadelerine yer verildi.