İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' asayiş denetimi gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde narkotik, terörle mücadele ve özel harekat ekiplerinin katılımıyla havadan helikopter destekli dev bir asayiş uygulaması düzenledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' asayiş denetimi gerçekleştirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde "Huzur İstanbul" adıyla geniş çaplı bir asayiş denetimi yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik şubelerinden çok sayıda polis ekibi ile mahalle bekçilerinin de görev aldığı çalışmalara polis helikopteri havadan destek verdi.

TAKSİM MEYDANI'NDA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Şehrin birçok noktasında eş zamanlı yürütülen faaliyetlerin merkezlerinden biri Taksim Meydanı oldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapatan güvenlik güçleri, durdurulan araçları ve sürücüleri detaylı bir şekilde aradı. Şahıslar üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları gerçekleştirilirken, vatandaşların el çantaları ile valizleri de ekipler tarafından tek tek kontrol edildi.

Trafik denetimlerinin de aksatılmadan yürütüldüğü uygulamada kurallara uymayan sürücüler tespit edildi.

Trafik ekiplerinin sürdürdüğü kontroller sırasında kask takmadan seyreden bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki artçısına müdahale edildi. Şahıslara toplam 2 bin 500 TL idari para cezası uygulandı ve polis ekiplerince gerekli uyarılarda bulunuldu. Özel Harekat polislerinin de sahada aktif rol aldığı denetimler boyunca herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı bildirildi. Kapsamlı asayiş uygulamasının şehrin farklı noktalarında geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

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