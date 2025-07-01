Bursa'da deprem oldu! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem paniğe neden oldu. AFAD’dan yapılan resmi açıklamaya göre, sarsıntının merkez üssü Bursa’nın Gemlik ilçesi olarak belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa'da deprem oldu! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
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Gemlik (Bursa)'da saat 11.47’de meydana gelen deprem, İstanbul'da da hissedildi. Kısa süreli ama etkili şekilde hissedilen sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. AFAD, depremin ardından resmi açıklama yayınladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre deprem şu şekilde kaydedildi:

Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-01
Saat:11:47:20 TSİ
Enlem:40.48361 N
Boylam:29.22083 E
Derinlik:9.82 km

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