Bursa'da deprem oldu! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Gemlik (Bursa)'da saat 11.47’de meydana gelen deprem, İstanbul'da da hissedildi. Kısa süreli ama etkili şekilde hissedilen sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. AFAD, depremin ardından resmi açıklama yayınladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre deprem şu şekilde kaydedildi:

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Gemlik (Bursa)

Tarih:2025-07-01

Saat:11:47:20 TSİ

Enlem:40.48361 N

Boylam:29.22083 E

Derinlik:9.82 km