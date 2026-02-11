İstanbul'da 'huzur'' operasyonu: 1109 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gece "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi. İki aşamalı planlanan operasyonun ilk etabında, saat 20.00-22.00 arasında 213 noktada 1277 personelin katılımıyla sabit yol denetimleri yapıldı. Karadan yürütülen çalışmalara polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da eşlik etti.

Uygulamanın ikinci aşaması ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1180 personelle umuma açık yerlerin denetlenmesi şeklinde sürdü.

YÜZ BİNLERCE KİŞİYE GBT SORGUSU

Sahadaki ekipler, uygulama boyunca toplam 374 bin 952 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Yapılan kontroller neticesinde, 595'i çeşitli suçlardan aranan şahıslar olmak üzere toplam 1109 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ekiplerce 596 umuma açık iş yeri denetlendi, kurallara uymayan 4 iş yeri ve 39 kişiye idari işlem uygulandı.

Aramalarda çok sayıda suç aleti bulundu. Denetimlerde 25 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve 91 fişek ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 872,57 gram uyuşturucu madde, 125 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 197 bin 630 liraya el konuldu.

Uygulamanın trafik denetimleri bölümünde 47 bin 135 araç ve 2 bin 466 motosiklet kontrol edildi. Eksikliği görülen veya kural ihlali yapan 2 bin 606 araç ve motosiklet ile 45 sürücüye işlem yapıldı. 5 aracın trafikten menedildiği denetimler sonucunda sürücülere toplam 2 milyon 677 bin 739 lira trafik cezası kesildi.