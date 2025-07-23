İstanbul’da huzur operasyonu: 835 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen uygulama, 23 Temmuz’da iki aşamalı olarak yapıldı. Saat 20.00-22.00 arasında ilk aşamada, 208 sabit noktada 1494 polisin katılımıyla yol uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne ait 5 bot da destek verdi.

İkinci aşama ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1395 personelin katılımıyla yürütüldü. Bu bölümde umuma açık yerler başta olmak üzere birçok noktada denetimler yapıldı.

336 BİNİ AŞKIN KİŞİYE GBT SORGUSU

Uygulama kapsamında 336 bin 165 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Bu sorgulamalar sonucu, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 390 kişi dahil olmak üzere toplam 835 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 22 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 125 fişek, 1520 gram uyuşturucu madde, 1007 sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1980 lira ile 50 dolar ele geçirildi.

Ekipler tarafından 307 umuma açık iş yeri denetlendi, kurallara uymadığı belirlenen 6 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

TRAFİKTE 1 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA KESİLDİ

Uygulamanın trafik bölümünde ise 40 bin 252 araç ve 2 bin 999 motosiklet kontrol edildi. Toplam 2 bin 11 araç ve motosikletle 8 sürücüye işlem yapıldı. 2 araç trafikten men edildi. Kesilen toplam trafik cezası miktarı 1 milyon 7 bin 210 liraya ulaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler kararlılıkla sürecektir” açıklamasında bulundu.