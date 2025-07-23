İstanbul’da huzur operasyonu: 835 gözaltı

İstanbul Emniyeti, asayişi sağlamak amacıyla “Huzur İstanbul” adıyla kent genelinde geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. İki aşamalı operasyon sonucunda aralarında çeşitli suçlardan aranan 390 zanlının da bulunduğu toplam 835 kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da huzur operasyonu: 835 gözaltı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen uygulama, 23 Temmuz’da iki aşamalı olarak yapıldı. Saat 20.00-22.00 arasında ilk aşamada, 208 sabit noktada 1494 polisin katılımıyla yol uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne ait 5 bot da destek verdi.

İkinci aşama ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1395 personelin katılımıyla yürütüldü. Bu bölümde umuma açık yerler başta olmak üzere birçok noktada denetimler yapıldı.

336 BİNİ AŞKIN KİŞİYE GBT SORGUSU

Uygulama kapsamında 336 bin 165 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Bu sorgulamalar sonucu, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 390 kişi dahil olmak üzere toplam 835 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 22 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 125 fişek, 1520 gram uyuşturucu madde, 1007 sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1980 lira ile 50 dolar ele geçirildi.

Ekipler tarafından 307 umuma açık iş yeri denetlendi, kurallara uymadığı belirlenen 6 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

TRAFİKTE 1 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA KESİLDİ

Uygulamanın trafik bölümünde ise 40 bin 252 araç ve 2 bin 999 motosiklet kontrol edildi. Toplam 2 bin 11 araç ve motosikletle 8 sürücüye işlem yapıldı. 2 araç trafikten men edildi. Kesilen toplam trafik cezası miktarı 1 milyon 7 bin 210 liraya ulaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler kararlılıkla sürecektir” açıklamasında bulundu.

Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatlarıGram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatlarıEkonomi
Kahramanmaraş’ta vahşet! Yemek yerken tartıştığı karısını başından vurduKahramanmaraş’ta vahşet! Yemek yerken tartıştığı karısını başından vurduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul operasyon
Günün Manşetleri
İstanbul’da huzur operasyonu
VATAN PARTİSİ'NDEN DESTEK ZİYARETİ
“BAHÇELİ ANAYASADAKİ TÜRK TANIMINI TARTIŞMAYA AÇIYOR”
YÜZLERCE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ
KAÇAK DERNEK MERKEZİNE MÜDAHALE
5 günde 179 siber suç şüphelisi yakalandı
''ŞARA'YI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ''
''İSRAİL, PARÇALANMIŞ BİR SURİYE İSTİYOR''
5 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltındaki 17 kişi adliyeye sevk edildi
Çok Okunanlar
Gram altında tarihi rekor! Gram altında tarihi rekor!
Dikkat! Bu yollar kapalı Dikkat! Bu yollar kapalı
İstanbul’da huzur operasyonu İstanbul’da huzur operasyonu
Mevduat faizleri eriyor! Mevduat faizleri eriyor!
7 peynir markasında sağlık skandalı 7 peynir markasında sağlık skandalı