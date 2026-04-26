İstanbul’da iki ilçede orman yangını: Valilik açıklama yaptı

İstanbul’un Çatalca ve Beykoz ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği, yangınların son durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul'un Çatalca ve Beykoz ilçelerinde bugün ormanlık alanlarda yangın çıktı. İhbarlar üzerine bölgelere sevk edilen çok sayıda kara ekibi ve söndürme helikopterleri alevlere müdahale etti. Her iki yangın da ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

26.04.2026 günü Çatalca ve Beykoz ilçelerinde orman yangını çıkmıştır. Yangınlara ilgili birimlerimiz ivedilikle müdahale etmiştir. Bu kapsamda;

- Çatalca İlçesi İhsaniye Mahallesi ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır.

Yangına 4 arazöz ve 30 personelle müdahale edilmiştir. Yangın saat 16.40 itibariyle kontrol altına alınmış olup yangından 0.5 hektar ormanlık alan zarar görmüştür.

- Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi ormanlık alanda saat 15.50 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangına ise 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personel ile müdahale edilmiştir.

Yangın saat 18.30 itibariyle kontrol altına alınmış olup yangından 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür.

