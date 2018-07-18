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İstanbulda IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbulda IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

TEM ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik yaptığı çalışmalarda örgütsel faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunmuş kişileri belirledi.

Polis ekipleri geçtiğimiz hafta tespit ettiği 5'i yabancı uyruklu toplam 24 kişiyi çeşitli ilçelerde yakalayarak gözaltına aldı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 24 kişi sorguya alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

24 şüpheliden 4'ü yabancı uyruklu 19 kişi tutuklanırken, 1'i yabancı uyruklu toplam 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ışid #operasyon #istanbul
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