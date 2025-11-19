İstanbul’da işletmelere yeni zorunluluklar geliyor! 8 karar alındı

İstanbul’da vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına almak ve halk sağlığını korumak amacıyla geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül’ün başkanlığında gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Toplantısı’nda, kent genelinde yürütülen çalışmalar, denetim süreçleri ve uygulanacak yeni tedbirler masaya yatırıldı.

Valilik Lale Salonu’ndaki toplantıya; Vali Yardımcıları Hasan Gözen, Cengiz Karabulut ve Dr. M. H. Nail Anlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Remzi Albayrak, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyürek, üniversite temsilcileri, ilçe belediye başkanları, meslek odaları, gıda mühendisliği alanında akademisyenler ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

SIFIR TOLERANS

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, son günlerde yaşanan gıda zehirlenmesi olaylarına vurgu yaptı:

“Son günlerde ilimizde meydana gelen gıda zehirlenmesi meselesini önlemek için bir aradayız. 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyorum. Bir daha olmaması için buradayız. 2025 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 ayda 196 bin denetim yapıldı. Personelin eğitimi, işletme sahiplerinin bilinci ve vatandaş duyarlılığı bu işin temelini oluşturuyor. Sağlık ve gıda güvenliği de güvenlik kavramının bir parçasıdır. Mevcut mevzuatı kesintisiz uygulayacağız. Vatandaşımızı ilgilendiren alanlarda toleransımız sıfır.”

Gül ayrıca işletmelerin karekod uygulamasıyla en son ne zaman denetlendiklerini vatandaşların kolaylıkla öğrenebileceğini hatırlattı.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

– İstanbul genelinde sokak satıcıları ve işletmelere yönelik denetimler artırılacak.

– Gıda işletmelerinde satılan ürünlere ilişkin numunelerin 72 saat boyunca saklanması zorunluluğu titizlikle uygulanacak.

– Gıda üretimi ve satışı yapılan yerlerde soğuk zincirdeki aksaklıklara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.

– İl genelinde 24 saat esasına göre çalışan gıda denetim komisyonları oluşturulacak.

– İşletme sahipleri ve çalışanlar gıda güvenliği ve hijyen eğitimine tabi tutulacak; standartlara uymayanlara idari yaptırım uygulanacak.

– Tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması ve kayıtların 30 gün saklanması zorunlu hale getirildi.

– İlaçlama firmaları denetime tabi tutulacak; standartlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.

– Bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere idari işlemin yanında savcılığa suç duyurusu yapılacak.

DENETİM RAKAMLARI AÇIKLANDI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2025 yılı verilerine göre:

– 135.778 gıda işletmesine 196.504 denetim gerçekleştirildi.

– 8.199 işletmeye idari ceza uygulandı.

– 506.457.754 TL para cezası kesildi.

– 79 işletme hakkında savcılığa suç duyurusu yapıldı.

– 237 işletme faaliyetten men edildi.

– 6.745 numune alındı.