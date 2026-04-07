İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da yer aldığı binanın önünde silah sesleri duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan silahlı çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, İstanbul Emniyeti 3 şahsın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, içerisinde İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde meydana gelen silahlı çatışmada 3 şahıs etkisiz hale getirildi, 2 polis memuru ise yaralandı. Konsolosluk binasının önünden gelen silah sesleri, emniyet ekiplerini hızla harekete geçirdi.

BÖLGEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan güvenlik güçleri, olay yeri ve çevresinde geniş çaplı kordon oluşturarak yoğun güvenlik önlemi aldı.

ÇATIŞMADA İKİ POLİS YARALANDI

Bölgede yaşanan sıcak anlarda güvenlik güçleri ile şüpheliler arasında silahlı çatışma çıktı. Meydana gelen bu çatışma esnasında olay yerine müdahale eden 2 polis memuru yaralandı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, müdahale edilen şüphelilerin durumuna dair "3 şahıs etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı.

1 BAŞSAVCI VEKİLİ İLE 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili "İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir." açıklamasında bulundu.

VALİ GÜL: TERÖRİSTLERDEN 1'İ ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Valisi Davut Gül, "Konsolosluğa saldıran teröristlerden 1'i öldürüldü, 2'si yaralı ele geçirildi" ifadelerini kullandı. 

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

