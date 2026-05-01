İstanbul'da izinsiz yürüyüşlere katılan 366 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'un çeşitli noktalarında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Uyarılara rağmen slogan atarak yürümekte ısrar eden 366 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Simge Sarıyar
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında, izinsiz yürüyüş düzenlemek isteyen ve güvenlik güçlerinin dağılma uyarılarına uymayan toplam 366 kişi gözaltına alındı.

KADIKÖY VE KARTAL'DA KUTLAMA, BAZI NOKTALARDA GERGİNLİK

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, şehirde önceden belirlenen Kadıköy Rıhtım ve Kartal Meydanlarında düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı. Bu alanlardaki etkinlikler devam ederken, ilin farklı noktalarında toplanan bazı gruplar izinsiz bir şekilde yürüyüşe geçmek istedi.

İstanbul genelinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, izinsiz yürümek için toplanan grupların önünü keserek dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Polisin yaptığı ikazları dikkate almayan göstericiler, sloganlar eşliğinde yürüyüşlerine devam etmekte ısrar edince çevik kuvvet ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı.

366 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Dağılmayı reddeden gruplara yönelik yapılan müdahaleler sonucunda il genelinde toplam 366 kişi gözaltına alındı. Alanda kontrol altına alınan göstericiler, güvenlik güçlerine ait polis araçlarına bindirilerek işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

