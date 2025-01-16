İstanbul'da kaçak alkol operasyonu! 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi

İstanbul'da sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirilirken 9 şüpheli de yakalandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da kaçak alkol operasyonu! 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Yurt genelinde sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar hızlandı. Son olarak İstanbul'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir çalışmaya imza attı.

Etil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da belirlenen ikametlere, iş yerlerine ve araçlara operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sının işlemleri sürüyor.

Bu arada şüpheliler, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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