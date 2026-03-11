İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu: 9 şüpheli gözaltında!

İstanbul'da yurda yasa dışı yollarla sokulan cep telefonu ve elektronik eşyalara yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla kent genelinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Emniyet güçleri, yürütülen çalışmaları daha önce gerçekleştirilen bir soruşturmanın devamı olarak planladı. Ekipler, önceki baskınlarda 10 kişi hakkında adli işlem yapılan ve 68 cep telefonu ile şarj başlığı, telefon bataryası, şarj kablosu ve telefon kılıfı gibi ürünlerden oluşan toplam 28 bin 239 adet aksesuarın ele geçirildiği dosya kapsamındaki çalışmalarını derinleştirdi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONRASI EŞ ZAMANLI BASKIN

Genişletilen soruşturma çerçevesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda yeni hedefler belirlendi. Elde edilen bulguların ardından ekipler, İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda kaçak cep telefonu, telefon aksesuarı ve çeşitli elektronik ürün ele geçirildi.