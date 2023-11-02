İstanbul'da Kaçak Operasyonu
İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 512 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere evini kiraya veren 41 ev sahibine para cezası verildi.
İstanbul Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik geniş kapsamlı operasyon yapıldı. "Kalkan" adı verilen operasyonda 512 düzensiz göçmen yakalandı. 512 düzensiz göçmenden 318’ i kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalandı. Kaçak olduğunu bildiği halde göçmenlere evini kiraya veren 41 ev sahibine para cezası uygulandı, evleri kapatılarak mühürlendi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi