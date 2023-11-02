İstanbul'da Kaçak Operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 512 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere evini kiraya veren 41 ev sahibine para cezası verildi.

İstanbul'da Kaçak Operasyonu
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İstanbul Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik geniş kapsamlı operasyon yapıldı. "Kalkan" adı verilen operasyonda 512 düzensiz göçmen yakalandı. 512 düzensiz göçmenden 318’ i kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalandı. Kaçak olduğunu bildiği halde göçmenlere evini kiraya veren 41 ev sahibine para cezası uygulandı, evleri kapatılarak mühürlendi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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