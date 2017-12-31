İstanbul'da 31 Aralık Pazar günü Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde yollar kapatılacak. İETT bazı hatlara ek seferler koydu. Marmaray'ın saatleri uzatıldı.

İstanbul'da 31 Aralık Pazar günü Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde yollar kapatılacak.



İstanbul'da yılbaşı kutlamaları için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kentte bu akşam toplam 37 bin polis mesaide olacak. Taksimde görev yapacak 5 bin polis yılbaşı akşamı kılıktan kılığa girecek.



Yılbaşı güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.Bu yılbaşı ilk olarak 6 ay öncden eğitilmiş kangallarda polise yardımcı olucak.



Bu kapsamda yetiştirilen 12 kangal ve 10 akbaş cinsi köpek ilk defa görev yapacak.



Taksim Gezi Parkı'nda Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl kutlamaları kapsamında alınan emniyet tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptı.



Taksimde görev yapacak 5 bin polis yılbaşı akşamı kılıktan kılığa girecek.Kimi simitçi,kimi milli piyangocu kimi ise temizlik görevlisi olarak görev yapacak.



Yılbaşı akşamı için alınan güvenlik önlemlerinden biri de bu görmüş olduğunuz seyyar kameralar.Bunlar sayesinde görüntüler an ve an arkamda görmüş olduğunuz mobil komut merkezine aktarılacak.





BU SABAH SAAT 8'TEN 1 OCAK'A KADAR



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya şöyle:



"İlimiz genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31.12.2017 Pazar saat 08.00'den 01.01.2018 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar Kamyon, Tır, Beton Mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."



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