İstanbul'da kırmızı bülten operasyonu! Moğolistan'ın aradığı zehir taciri yakalandı

Moğolistan adli makamları tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan ve ülkesine iadesi talep edilen yabancı uyruklu şüpheli, İstanbul emniyetinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

NARKOTİK EKİPLERİ KAĞITHANE'DEKİ ADRESİ TESPİT ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan firari şahısların yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Moğolistan tarafından kırmızı bültenle aranan 58 yaşındaki D.T. isimli şüphelinin Kağıthane ilçesinde gizlendiği adres belirlendi.

ÇEŞİTLİ KODLARLA TAHDİT KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Narkotik polislerinin koordineli çalışmasıyla 16 Temmuz tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskında yakalanarak gözaltına alınan D.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyette yapılan detaylı sorgulamalarında ve veri tabanı incelemelerinde, üzerinde çeşitli kodlarla konulmuş tahdit kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki yasal işlemleri ve ifade süreci tamamlanan uluslararası firari şüpheli D.T., hakkında yürütülen adli ve idari süreçler kapsamında sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.