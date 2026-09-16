İstanbul'da kırmızı bülten operasyonu! Moldova'nın aradığı zehir taciri Esenyurt'ta yakalandı
Moldova adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan I.R. (Ion Rusu), İstanbul polisinin düzenlediği nokta operasyonla Esenyurt'ta saklandığı adreste yakalandı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği bildirildi.
NARKOTİK TİMLERİ İZ SÜRDÜ: ESENYURT'TA KISKIVRAK
Uluslararası aranan suçlulara yönelik yürütülen operasyonun ayrıntıları şu şekilde:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Moldova tarafından uyuşturucu ticareti suçlamasıyla kırmızı bülten çıkarılan ve ülkesinde 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu firarinin İstanbul’da gizlendiğini tespit etti.
Ekiplerin yürüttüğü kapsamlı fiziki ve teknik takip neticesinde zanlının Esenyurt ilçesinde barındığı adres net olarak belirlendi.
Hazırlıklarını tamamlayan narkotik timleri, belirlenen adrese baskın düzenleyerek şüpheliyi kıskıvrak gözaltına aldı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLECEK
Gözaltına alınan firari uyuşturucu tacirinin yasal işlemleri başladı:
Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen I.R.'nin parmak izi ve kimlik teyidi yapıldı.
Şüphelinin, emniyetteki yasal tahkikatının tamamlanmasının ardından Moldova makamlarına iade/sınır dışı edilmek amacıyla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı