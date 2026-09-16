İstanbul'da kırmızı bülten operasyonu! Moldova'nın aradığı zehir taciri Esenyurt'ta yakalandı

Moldova adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan I.R. (Ion Rusu), İstanbul polisinin düzenlediği nokta operasyonla Esenyurt'ta saklandığı adreste yakalandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul'da kırmızı bülten operasyonu! Moldova'nın aradığı zehir taciri Esenyurt'ta yakalandı
Yayınlanma:

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği bildirildi.

NARKOTİK TİMLERİ İZ SÜRDÜ: ESENYURT'TA KISKIVRAK

Uluslararası aranan suçlulara yönelik yürütülen operasyonun ayrıntıları şu şekilde:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Moldova tarafından uyuşturucu ticareti suçlamasıyla kırmızı bülten çıkarılan ve ülkesinde 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu firarinin İstanbul’da gizlendiğini tespit etti.

Ekiplerin yürüttüğü kapsamlı fiziki ve teknik takip neticesinde zanlının Esenyurt ilçesinde barındığı adres net olarak belirlendi.

Hazırlıklarını tamamlayan narkotik timleri, belirlenen adrese baskın düzenleyerek şüpheliyi kıskıvrak gözaltına aldı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLECEK

Gözaltına alınan firari uyuşturucu tacirinin yasal işlemleri başladı:

Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen I.R.'nin parmak izi ve kimlik teyidi yapıldı.
Şüphelinin, emniyetteki yasal tahkikatının tamamlanmasının ardından Moldova makamlarına iade/sınır dışı edilmek amacıyla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği kaydedildi.

Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatlarıAkaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatlarıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Moldova uyuşturucu
Günün Manşetleri
İstanbul'da kırmızı bülten operasyonu!
MİT koordinesinde dev siber operasyon
İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor
Sedat Ünal cinayetinde 18 yıl sonra 4 tutuklama
Bakan Çiftçi: "Peşlerini asla bırakmayacağız"
TÜİK temmuz ayı rakamlarını duyurdu!
COP31’in Master Partner’ı Türk Telekom, Türkiye'ye güç katıyor
11 aylık Büşra bebek dosyasında kan donduran itiraf!
Sebze ve meyvede fiyat manipülasyonuna darbe
İstanbul merkezli dev baskında 39 şüpheli yakalandı
Çok Okunanlar
İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor İstanbul ve Ankara dahil gök gürültülü fırtına geliyor
Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? İşte 16 Eylül güncel altın fiyatları Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? İşte 16 Eylül güncel altın fiyatları
Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza! İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza!
MİT koordinesinde dev siber operasyon MİT koordinesinde dev siber operasyon