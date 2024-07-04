İstanbul'da kışkırtıcı paylaşımlar yapan sosyal medya hesabına operasyon

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yabancı düşmanlığı yayan ve vatandaşları kışkırtmaya davet eden Ayaklanış Türkiye adlı hesabın yöneticisinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul'da kışkırtıcı paylaşımlar yapan sosyal medya hesabına operasyon
Editör: Yağmur Biçen

Yapılan açıklamada, İstanbul Sultanbeyli'de ayaklanma çağrısı yapan bu hesabın 14 yaşındaki yöneticisi E.P.'nin gözaltına alındığı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bakanlığın yaptığı açıklama:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda;

"Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, “Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür.


Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir. Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır.

E. P.’ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır.

Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir.

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit olduPençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit olduGündem
# dezanformasyonla mücadele merkezi # yabancı düşmanlığı
Çok Okunanlar
Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?
Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?
Altın için yarına dikkat! İslam Memiş uyarıyor
Altın için yarına dikkat! İslam Memiş uyarıyor
300 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı
300 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı
Her iki kişinden birinde olan dünyanın en sinsi hastalığı!
Her iki kişinden birinde olan dünyanın en sinsi hastalığı!
O tarihten sonra dolarda işler değişecek mi?
O tarihten sonra dolarda işler değişecek mi?
Öne Çıkanlar Erdoğan'ın masasındaki Suriye teklifi! "Suriyeliler..." Erdoğan'ın masasındaki Suriye teklifi! "Suriyeliler..." Dilan Polat davasında yeni gelişme: 27 yıl... Dilan Polat davasında yeni gelişme: 27 yıl...