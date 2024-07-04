İstanbul'da kışkırtıcı paylaşımlar yapan sosyal medya hesabına operasyon
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yabancı düşmanlığı yayan ve vatandaşları kışkırtmaya davet eden Ayaklanış Türkiye adlı hesabın yöneticisinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, İstanbul Sultanbeyli'de ayaklanma çağrısı yapan bu hesabın 14 yaşındaki yöneticisi E.P.'nin gözaltına alındığı belirtildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Bakanlığın yaptığı açıklama:
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda;
"Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, “Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür.
Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir. Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır.
E. P.’ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır.
Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.
Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir.