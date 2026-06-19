İstanbul'da korku dolu dakikalar: Metro raydan çıktı, yolcular tahliye edildi

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan bir tren, Bostancı İstasyonu'nda raydan çıktı. Meydana gelen kaza nedeniyle hatta seferler aksarken, yolcular tünelde yürütülerek kurtarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da korku dolu dakikalar: Metro raydan çıktı, yolcular tahliye edildi
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Sabiha Gökçen Havalimanı istikametine doğru ilerleyen metro treni, güzergahı üzerindeki Bostancı İstasyonu'nda raydan çıktı. Kazanın ardından hat üzerindeki ulaşım akışında aksamalar yaşanmaya başladı.

ULAŞIM KESİNTİYE UĞRADI

Seferlerin sekteye uğramasına neden olan olayın hemen sonrasında, vagonların içerisinde bulunan yolcular için hızlıca bir tahliye süreci başlatıldı.

Trende yer alan yolcuların tahliyesi, istasyon görevlilerinin doğrudan müdahalesi ve gözetimi altında gerçekleştirildi. Vagonlardan çıkarılan vatandaşlar, raylar üzerinden yürütülerek güvenli alana tahliye edildi.

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