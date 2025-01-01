İstanbul'da korkunç kaza: Motosikletli otomobilin altında kaldı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Merkez Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosikletli, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da korkunç kaza: Motosikletli otomobilin altında kaldı
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İstanbul'un Şişli ilçesindeki kazaya, 34 NU 0470 plakalı otomobilin sürücüsünün seyir halindeki motosiklete çarpması yol açtı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet savrulurken, sürücü otomobilin altında kaldı. Otomobil, Darülaceze Caddesi kesişimindeki refüje çarparak ancak durabildi. Olayın hemen ardından çevredekiler durumu sağlık ve güvenlik birimlerine bildirdi.

Olay yerine hızla gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralı motosikletliye müdahale etti. Sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaparak, yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Kazaya karışan otomobil ile motosiklet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"OTOMOBİL TERS YÖNDEN GELDİ"

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen görgü tanığı Sertaç Çağlar, kazanın detaylarını şu şekilde aktardı: "Otomobil ters yönden girdi. Ben sağ şeritteydim, motorcu sol şeritteydi. Motosiklete vurduktan sonra arabamın önüne attı. Motorcuyu da kaldırımla tekerin arasında sürükledi. Ambulans geldikten sonra müdahale edip götürdü." 

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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