İstanbul'da korkunç zincirleme trafik kazası! Tam 15 araç birbirine girdi

İstanbul'da, TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada savrulan ve yan yatan bazı araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da korkunç zincirleme trafik kazası! Tam 15 araç birbirine girdi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İstanbul'da feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden 59 AHK 717 plakalı tır henüz belirlenemeyen nedenle önündeki kamyona çarptı. Önde ilerleyen araçların da birbirine çarpmasıyla 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Korkunç kazada savrulan ve yan yatan bazı araçlardaki 5 kişi yaralandı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da korkunç zincirleme trafik kazası! Tam 15 araç birbirine girdi - Resim : 1

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor.

Ekiplerin kaza yerindeki araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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