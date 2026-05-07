İstanbul’da korkutan anlar: Seyir halindeki metrobüste yangın çıktı!
İstanbul Okmeydanı’nda seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü olayda yolcular tahliye edilirken, metrobüs hattında seferler durduruldu.
İstanbul Okmeydanı’nda seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği metrobüsün dolu olduğu öğrenilirken, araçtaki vatandaşlar tahliye edildi.
Çıkan yangın nedeniyle metrobüs güzergahında seferler durduruldu.
Görüntüler: Gerçek Gündem