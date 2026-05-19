İstanbul'da korkutan yangın: Pendik'te AVM çatısı alev aldı

İstanbul Pendik’te bir alışveriş merkezinin çatısında aniden yükselen alevler, panik dolu anlara sahne oldu.

İstanbul Pendik'te bulunan bir alışveriş merkezinin çatı katında yangın meydana geldi. Kaynarca Mahallesi Tersane Kavşağı'ndaki AVM'nin çatısında yer alan güneş panellerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

AVM'DE ACİL TAHLİYE ALARMI

Çatıdan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri alışveriş merkezinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, içeride bulunan çalışanlar ve vatandaşlar tedbir amaçlı hızla dışarı çıkarılarak tahliye edildi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede çatıya müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin binanın diğer kısımlarına sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

