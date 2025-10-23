İstanbul'da 'maskeli' cinayet, yağma ve kurşunlama çetelerine dev darbe: 47 gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen geniş çaplı bir soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, elebaşılığını B.B, B.C.G. ve U.C.G'nin yaptığı üç ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 47 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Soruşturmanın, sadece İstanbul'u değil, Türkiye genelini ve uluslararası alanı kapsayan bir boyutu olduğu belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hedefteki suç örgütlerinin eylem tarzlarına ilişkin detaylara yer verildi. Örgütlerin, uluslararası alanda faaliyet gösteren ve eylemlerinde maskeli kişiler kullanan yapılar olduğu vurgulandı. Bu kişilerin, başta çalıntı araç veya motosiklet kullanarak "kasten öldürme", "kasten yaralama", "tehdit", "yağma" ve "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama" gibi çok sayıda ağır suçu gerçekleştirdiği belirtildi.

LİDERLERİ İTALYA VE RUSYA'DA HAPİSTE

Yürütülen soruşturmada, üç ayrı suç örgütünün lider kadrosu da deşifre edildi. Örgüt elebaşlarından birinin, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve şu anda İtalya'da cezaevinde olan B.B. olduğu kaydedildi. İkinci örgüt liderinin ise, bir dönem B.B. ile beraber hareket ettiği ancak daha sonra "grup içi anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan" ve şu an Rusya'da cezaevinde olduğu değerlendirilen B.C.G. olduğu ifade edildi. Açıklamada, üçüncü örgütün elebaşının ise yurt dışında firari konumda bulunan U.C.G. olduğu belirtildi.

Başsavcılık, bu üç liderin yönettiği suç örgütlerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Bu kararın ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 47'sinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuruna el konuldu. Aramalarda 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. Ayrıca, 37 parça halinde satışa hazır uyuşturucu madde, 11 adet narkotik içerikli hap, 2 adet hassas terazi ve 360 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan firari şüphelileri (13 kişi) yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.