İstanbul'da metro çıkışında silahlı saldırı! 3 kişi vuruldu

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan Göztepe metro istasyonunun çıkışındaki bir kafede silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralanırken, saldırganlar motosikletle kaçtı.

Saldırı, dün saat 21.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi üzerinde bulunan Göztepe metro istasyonu çıkışında yaşandı. İddiaya göre, kafede oturan bir arkadaş grubuna motosikletle gelen kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kafede delil topladı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.