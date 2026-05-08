İstanbul’da milyonluk “change araç” vurgunu! 8 kişi tutuklandı

İstanbul, Samsun ve Antalya'da düzenlenen operasyonla, ağır hasarlı araçların şase numaralarını çalıntı veya kaçak otomobillere kopyalayarak piyasaya süren organize suç örgütü çökertildi.

Simge Sarıyar
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen emniyet güçleri, vatandaşları dolandıran organize suç örgütünü takibe aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, bu numaraların yurt dışından kaçak yollarla getirilen veya piyasadan temin edilen hacizli/yakalamalı araçların seri numaraları üzerine uyarlandığı belirlendi.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN AÇIĞA ÇIKTI

Polis ekipleri, suç örgütünün "change" işlemi yaparak modifiye ettikleri otomobilleri yeniden trafiğe soktuğunu ortaya çıkardı. Şüphelilerin, change yapılan araçları üçüncü şahıslara satarak milyonlarca lira vurgun gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte düğmeye basan ekipler, İstanbul merkezli olmak üzere Samsun ve Antalya’da önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Birçok ev ve iş yerine yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda, şebeke üyesi 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon esnasında suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 28 araca da el konuldu.

8 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 16 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 8 şahıs ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Başsavcılıkça konuya ilişkin yürütülen adli soruşturma sürüyor.

