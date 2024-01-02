İstanbul'da 'MOSSAD' Operasyonu! 33 Gözaltı...

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direnişçilere yönelik saldırılarını sürdürürken, casusluk ağı olan MOSSAD ise çeşitli ülkelerde İsrail karşıtı isimleri hedef alıyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma açıldı.

Filistinlere Yönelik Darp

Çalışmalarda, İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden Filistinli ve İsrail'in yaptıklarına karşı olan İsrailli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.

Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bu kapsamda bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ekiplerce ortaya çıkarıldı.

33 Şüpheli Gözaltında

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

Emniyet güçleri İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda ise 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.

Kaynak: AA