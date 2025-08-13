İstanbul’da motosikletli çetelere nefes kesen operasyon: “Merdiven altı” silah atölyesi çıktı!

İstanbul’da motosikletli suç çetelerine yönelik gerçekleştirilen dev operasyon, suç dünyasına ağır darbe indirdi. Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, 15 temmuz ile 13 ağustos tarihleri arasında 14 ilçede eş zamanlı baskınlar düzenledi. Nefes kesen operasyonlarda 105 şüpheli yakalanırken, 69’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul cumhuriyet başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, “tehdit”, “yağma” ve “kurşunlama” olaylarına karışan, yasa dışı silah üretimi ve ticareti yapan motosikletli çete üyeleri hedef alındı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere özel harekat timleriyle baskın yapıldı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Beylikdüzü, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri, Avcılar ve Zeytinburnu’ndaki operasyonlarda kurusıkıdan çevrilmiş 111 tabanca, 751 mermi, 1 el bombası, 474 silah mekanizması, 124 namlu, 2 taşlama makinası, kesici-delici aletler, 4 bin 100 lira ve 17 bin 960 Euro ele geçirildi.

89 şüpheliden 4’ü emniyette serbest bırakılırken, 85’i adliyeye sevk edildi. Bunlardan 69’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 16’sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ayrıca bu sabah yapılan ek operasyonda 6 farklı işyeri kurşunlama olayına karıştığı belirlenen 14 zanlı ile yasa dışı silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı. Baskınlarda bir “merdiven altı” silah atölyesi de ortaya çıkarıldı.

İstanbul il emniyet müdürü Selami yıldız, basın açıklamasında suç çetelerine karşı tavizsiz olduklarını vurguladı. Yıldız, “çeteler ve illegal yapılar, devletimizin kadife eldiven içindeki çelik yumruğuyla mutlaka karşılaşacaktır” dedi.