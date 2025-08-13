İstanbul’da motosikletli çetelere nefes kesen operasyon: “Merdiven altı” silah atölyesi çıktı!

İstanbul polisi, 14 ilçede motosikletli suç çetelerine film sahnelerini aratmayan operasyon düzenledi. 105 şüpheli yakalandı, 69’u tutuklandı. 111 tabanca, yüzlerce mermi ve bir el bombası ele geçirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’da motosikletli çetelere nefes kesen operasyon: “Merdiven altı” silah atölyesi çıktı!
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’da motosikletli suç çetelerine yönelik gerçekleştirilen dev operasyon, suç dünyasına ağır darbe indirdi. Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, 15 temmuz ile 13 ağustos tarihleri arasında 14 ilçede eş zamanlı baskınlar düzenledi. Nefes kesen operasyonlarda 105 şüpheli yakalanırken, 69’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul cumhuriyet başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, “tehdit”, “yağma” ve “kurşunlama” olaylarına karışan, yasa dışı silah üretimi ve ticareti yapan motosikletli çete üyeleri hedef alındı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere özel harekat timleriyle baskın yapıldı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Beylikdüzü, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri, Avcılar ve Zeytinburnu’ndaki operasyonlarda kurusıkıdan çevrilmiş 111 tabanca, 751 mermi, 1 el bombası, 474 silah mekanizması, 124 namlu, 2 taşlama makinası, kesici-delici aletler, 4 bin 100 lira ve 17 bin 960 Euro ele geçirildi.

89 şüpheliden 4’ü emniyette serbest bırakılırken, 85’i adliyeye sevk edildi. Bunlardan 69’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 16’sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ayrıca bu sabah yapılan ek operasyonda 6 farklı işyeri kurşunlama olayına karıştığı belirlenen 14 zanlı ile yasa dışı silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı. Baskınlarda bir “merdiven altı” silah atölyesi de ortaya çıkarıldı.

İstanbul il emniyet müdürü Selami yıldız, basın açıklamasında suç çetelerine karşı tavizsiz olduklarını vurguladı. Yıldız, “çeteler ve illegal yapılar, devletimizin kadife eldiven içindeki çelik yumruğuyla mutlaka karşılaşacaktır” dedi.

İstanbul’un 24 noktasına kuruldu: İstanbul’daki depremi ilk onlar tespit edecekİstanbul’un 24 noktasına kuruldu: İstanbul’daki depremi ilk onlar tespit edecekGündem
Sağlık Bakanı açıkladı: Okul kantinlerinden hastane güvenliğine kadar yeni düzenlemeler geliyorSağlık Bakanı açıkladı: Okul kantinlerinden hastane güvenliğine kadar yeni düzenlemeler geliyorGündem
Alanya’da kan donduran cinayet: Arkadaşını öldürüp emlakçıya kendini ihbar ettiAlanya’da kan donduran cinayet: Arkadaşını öldürüp emlakçıya kendini ihbar ettiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

operasyon motorsiklet
Günün Manşetleri
Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı
Yüzlerce kişi gözaltında: “Merdiven altı” silah atölyesi çıktı!
Deprem sonrası yüzlerce bina yıkık veya oturulamaz hale geldi
Okul kantinlerinden hastane güvenliğine kadar yeni düzenlemeler geliyor
CHP’den HSK’ye ‘İBB davası borsası’ başvurusu
Orman yangınları ekonomiyi de kül etti
Cumhurbaşkanı'ndan önemli açıklamalar
106’sı çocuk 235 kişi açlıktan öldü
Memur-Sen’den bakanlık önünde sert tepki
Türkiye-Gürcistan ortak operasyonu
Çok Okunanlar
1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı
Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var! Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var!
İstanbul’da depremi saniyeler içinde haber verecek sistem İstanbul’da depremi saniyeler içinde haber verecek sistem
13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? 13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?