İstanbul'da Narkokapan-2 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-2" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da Narkokapan-2 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'un Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-2" operasyonu düzenlendi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul'daki operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda 95,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 74 kilogram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktardı.

Ali Yerlikaya, operasyonda 2'si yabancı uyruklu zehir taciri 8 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve çalışmalarda görev alan polis ekiplerini tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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