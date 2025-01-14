İstanbul'da Narkopan-7 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik "Narkopan-7" operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da Narkopan-7 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'da, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik "Narkopan-7" operasyonu düzenlendi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun ayrıntılarını duyurdu.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleştirilen "Narkopan-7" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonda, 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kilogram katkı maddesi, 364 kilogram ağırlığında boş kapsül, 6 uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve 73 alüminyum blester rulosunun ele geçirildiğini aktaran Bakan Ali Yerlikaya, operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 zanlının yakalandığını ifade etti.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonun Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiğini belirterek, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir'. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yerlikaya, operasyonu koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonda görev alan polis ekiplerini tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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