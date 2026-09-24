İstanbul'da narkotik ekiplerinden peş peşe operasyon! 188 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlar ile sokak satıcılarını hedef alan operasyonları kentin farklı ilçelerinde eş zamanlı sürdürdü. İlk operasyon 21 Eylül akşamı yapıldı ve 224 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

EĞLENCE MEKÂNLARI VE VALE NOKTALARINA BASKIN

Ertesi sabah, 22 Eylül'de Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer'de eğlence mekânları, restoranlar, tekel bayileri, vale noktaları ve sokak satıcıları tek seferde denetlendi. Bu operasyonda 176 kişi yakalandı. 8 mekân ve 5 vale noktası incelemeye alındı.

Aynı günün öğleden sonrasında yapılan bir başka operasyonda 272 kilo 450 gram metamfetamin bulundu. Operasyonda 3'ü İran vatandaşı 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin Esenyurt'ta bir çatı katında kaldıkları ve burada deterjan ile sabun ürettiklerini söyledikleri öğrenildi.

MATBAA GÖRÜNÜMLÜ İŞ YERİNİN ÜST KATINDA BONZAİ HAMMADDESİ

22 Eylül akşamı Bağcılar'da matbaa görünümü verilmiş bir iş yerine operasyon düzenlendi ve 2 şüpheli yakalandı. İş yerinin üst katında, bonzai üretiminde kullanılabilen sentetik kannabinoid (AM-2201) hammaddesinin üretildiği tespit edildi. Aramalarda 40,5 kilogram AM-2201 ile yaklaşık 300-400 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. AM-2201'in yaklaşık 4 ton 500 kilogram bonzai üretiminde kullanılabileceği değerlendirildi.

Operasyonlar 23 Eylül'de de sürdü. Esenyurt'ta yapılan operasyonda 55 kilogram metamfetamin ele geçirildi ve İran vatandaşı 1 şüpheli yakalandı. Aynı gün Arnavutköy'de, Diyarbakır'dan İstanbul'a getirildiği belirlenen toz esrarın satışa hazırlandığı adrese baskın yapıldı ve 1 şüpheli yakalandı.

İZ KAYBETTİRMEK İÇİN TOPLU TAŞIMAYI KULLANMIŞLAR

Polis ekiplerinin çalışmalarında, bazı şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla toplu taşıma araçlarını kullandıkları belirlendi. Üretim yapılan iş yerlerine ise yalnızca faaliyet sırasında gittikleri tespit edildi.

Üç gün süren operasyonlarda toplam 188 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.