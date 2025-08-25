İstanbul’da okul öncesi büyük denetim

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, 8 Eylül’de başlayacak 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine eş zamanlı denetimler yaptı. İstanbul’da yürütülen kontrollerde fiyat etiketi denetimi ve ürün güvenliği incelemeleri gerçekleştirildi.

Denetime katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, kırtasiye ürünlerinden alınan numunelerin laboratuvarlara gönderildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Çıkan sonuçlara göre güvensiz olan ürünlere yönelik yerine göre yoğun bir idari yaptırım cezalarıyla karşı karşıya kalma durumu var.”

Menteşe, vatandaşların alışveriş yaparken özellikle çanta, önlük gibi tekstil ürünlerinde etiket bulunmasına, oyun hamuru gibi ürünlerde ise uyarıcı işaretlerin yer almasına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

17 BİN 461 ÜRÜN İNCELENDİ

Menteşe, denetimlere ilişkin verileri de paylaştı:

“Geçen hafta içerisinde 165 iş yerinde yaklaşık 17 bin 461 ürün inceledik. Fiyat etiketi açısından 623 tanesinin Fiyat Etiketi Yönetmeliğimize aykırı olduğunu tespit edip tutanak tuttuk. 1 milyon 972 bin 418 liralık idari para cezası uyguladık.”

Ayrıca, 46 işletmede fiyatların makul bulunmadığını belirten Menteşe, bu işletmelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na yönlendirildiğini aktardı.

Menteşe, gerçekleştirilen denetimlerin amacının tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek olduğunu ifade ederek, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.