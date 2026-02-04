İstanbul'da operasyon: Çocuk istismarı görüntülerini satın alan 47 kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti'nin siber suçlara yönelik yürüttüğü çalışmada, mesajlaşma uygulamaları üzerinden çocuk istismarı içeriklerini satın alıp depoladıkları belirlenen 47 şüpheli yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da operasyon: Çocuk istismarı görüntülerini satın alan 47 kişi yakalandı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerindeki çevrim içi iletişim uygulamalarını kullanarak çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden bir ağı takibe aldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu şüphelilerin bu görüntüleri para karşılığı satın aldıkları ve kendi dijital arşivlerinde depoladıkları belirlendi.

47 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda, şüphelilerin dijital materyalleri mercek altına alındı. Cihazlarda yapılan incelemelerde suça konu olan istismar içeriklerinin depolandığı kesinleşti. Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen polis, düzenlediği operasyonla 47 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak ve haklarındaki adli işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.

AABK'nın Rojava aşkıAABK'nın Rojava aşkıSiyaset
15 ilde siber operasyon: 58 şüpheli tutuklandı15 ilde siber operasyon: 58 şüpheli tutuklandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

çocuk istismarı operasyon
Günün Manşetleri
Çocuk istismarı görüntülerini satın alan 47 kişi yakalandı
15 ilde siber operasyon
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Türkiye: Müzakere nerede olursa biz destekleriz
“Türkiye kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır”
Türkiye–Suudi Arabistan arasında 4 anlaşma
Filistin protestolarını anlaşmazlık yaratmıştı...
Danıştay’dan Melih Gökçek kararı
İstanbul'da hak sahipleri Mart ayında belli oluyor
Şantiyelere dadanan hırsızlık şebekesine 4 ilde darbe
Çok Okunanlar
Altın yeniden yükselişte Altın yeniden yükselişte
Sıcaklıklar 7 derece düşüyor! Sıcaklıklar 7 derece düşüyor!
BİM'e bugün neler geldi? BİM'e bugün neler geldi?
Akaryakıta bir zam daha geldi! Akaryakıta bir zam daha geldi!
Ardahan'da kar esareti: 53 köy yolu kapandı, okullar tatil edildi Ardahan'da kar esareti: 53 köy yolu kapandı, okullar tatil edildi