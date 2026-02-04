İstanbul'da operasyon: Çocuk istismarı görüntülerini satın alan 47 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerindeki çevrim içi iletişim uygulamalarını kullanarak çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden bir ağı takibe aldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu şüphelilerin bu görüntüleri para karşılığı satın aldıkları ve kendi dijital arşivlerinde depoladıkları belirlendi.

47 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda, şüphelilerin dijital materyalleri mercek altına alındı. Cihazlarda yapılan incelemelerde suça konu olan istismar içeriklerinin depolandığı kesinleşti. Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen polis, düzenlediği operasyonla 47 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak ve haklarındaki adli işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.