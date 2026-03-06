İstanbul'da organize suç operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, organize suç örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve şüphelileri yakalamak amacıyla bir çalışma başlattı. Yürütülen bu çalışmalara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek sağladı.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda, şüphelilerin karıştığı suçlar ve saklandıkları adresler tespit edildi. Zanlıların, 22 Ocak'ta Bağcılar'da ve 12 Şubat'ta Bakırköy'de iş yeri sahiplerine yönelik tehdit olaylarını gerçekleştirdikleri saptandı. Ayrıca bu kişilerin, 20 Şubat'ta Kartal'da meydana gelen iş yeri kurşunlama olayına da karıştıkları belirlendi.

10 ZANLI YAKALANDI

Tespit edilen adreslere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.