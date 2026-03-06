İstanbul'da organize suç operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 10 zanlı yakalandı. Şüphelilerin Bağcılar, Bakırköy ve Kartal'da tehdit ile iş yeri kurşunlama olaylarına karıştığı belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da organize suç operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, organize suç örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve şüphelileri yakalamak amacıyla bir çalışma başlattı. Yürütülen bu çalışmalara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek sağladı.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda, şüphelilerin karıştığı suçlar ve saklandıkları adresler tespit edildi. Zanlıların, 22 Ocak'ta Bağcılar'da ve 12 Şubat'ta Bakırköy'de iş yeri sahiplerine yönelik tehdit olaylarını gerçekleştirdikleri saptandı. Ayrıca bu kişilerin, 20 Şubat'ta Kartal'da meydana gelen iş yeri kurşunlama olayına da karıştıkları belirlendi.

10 ZANLI YAKALANDI

Tespit edilen adreslere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Karayollarında son durum: İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken güzergahlarKarayollarında son durum: İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken güzergahlarYurt
Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporuBugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart 2026 meteoroloji hava durumu raporuYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

operasyon istanbul
Günün Manşetleri
ABD uçak gemisi Lincoln kaçtı
Minab'daki okul saldırısının failleri tespit edildi
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Dışişleri Bakanları arasında kritik görüşme...
TGB ve CKD’den direnen İran’a destek
Klinik araştırmalarda SGK dönemi başladı
Suudi Arabistan'da 4 üst düzey CIA yetkilisi öldürüldü
Hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
Lavrov: "Her şeyi yapacağız"
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Lübnanlılara tahliye emri endişe verici
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 6 Mart Cuma Gazete manşetleri 6 Mart Cuma
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? Antakya, İskenderun, Kırıkhan TOKİ kura çekimi TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? Antakya, İskenderun, Kırıkhan TOKİ kura çekimi
AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem! AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem!
Karayollarında son durum Karayollarında son durum