İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon: 17 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli yürütülen çalışmalarda 17 kişi gözaltına alındı. Beş farklı ilçede 6 ayrı olaya karıştığı tespit edilen zanlıların adreslerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin adalet önüne çıkarılması amacıyla yürütülen adli işlemlere bir yenisi eklendi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 İLÇEDE 6 AYRI OLAY TESPİT EDİLDİ

Emniyet güçlerinin organize suç yapılarını deşifre etmeye yönelik yürüttüğü saha ve takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin eylemleri detaylı bir şekilde mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, kimlikleri ve ikametgahları belirlenen zanlıların İstanbul genelindeki 5 farklı ilçede toplam 6 ayrı suça karıştıkları saptandı.

ADRESLERDE RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Söz konusu şahısların adreslerinin netleşmesinin ardından polis ekipleri harekete geçerek belirlenen noktalara operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen adres baskınlarında 17 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, mekanlarda yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanan zanlıların emniyetteki sorgu ve yasal işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

