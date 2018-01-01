İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, park halindeki 34 UR 3628 plakalı midibüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası midibüs kullanılamaz hale geldi

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İstanbul Ümraniye'de, park halindeyken yangın çıkan midibüs kullanılamaz hale geldi.



Atakent Mahallesi Reşit Paşa Caddesi Çözüm Sokak'ta park halindeki 34 UR 3628 plakalı midibüsün motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyerek aracı saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.



Yangın nedeniyle midibüs kullanılamaz hale geldi.

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