İstanbul’da peş peşe yapılan kaçak elektronik sigara operasyonlarında 586 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, elektronik sigara ve malzemelerin satıldığı yerlere yönelik bu yıl düzenlenen 396 operasyonda 586 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçe emniyet müdürlüğüyle koordineli çalışarak kaçak elektronik sigara satışlarını engellemek amacıyla operasyonlar düzenledi.

Ekipler, Ocak 2025’ten bu yana büfe, market, bakkal, tütüncü dükkanı ve bunlara bağlı depolarda 396 ayrı operasyongerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 730 bin 500 adet elektronik sigara, likit, aparat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.