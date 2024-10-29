İstanbul’da PKK operasyonu: 19 tutuklama, 44 gözaltı

İstanbul'da, emniyet güçleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 44 kişiden 19'u tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul’da PKK operasyonu: 19 tutuklama, 44 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün faaliyetlerini deşifre etmek ve eylemlerini engellemek amacıyla il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyon sonucunda, PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında yer alarak korsan gösteriler düzenleyen, yol kapama ve molotof atma eylemlerine katılan 34 kişi, örgütsel eğitim dokümanlarını yöneten 3 kişi, örgüte finans sağladığı iddia edilen 6 kişi ve "avukatlar boyutunda" faaliyet gösteren 1 kişi olmak üzere toplamda 44 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından 13 şüpheli savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 25 şüpheli ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi ve bunlardan 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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