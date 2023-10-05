İstanbul'da PKK Operasyonu! 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli ise aranıyor.
Yurt genelinde terörün kökünün kazınması için çalışmalar ve operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun düğmesine basıldı.
5 Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı
Operasyon öncesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma gerçekleştirildi. Soruşturma neticesinde PKK içinde faaliyet yütüren 7 şüphelinin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 7 kişinin yakalanması için savcılığın talimatıyla harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı