İstanbul'da PKK Operasyonu! 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli ise aranıyor.

İstanbul'da PKK Operasyonu! 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Yurt genelinde terörün kökünün kazınması için çalışmalar ve operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun düğmesine basıldı.

5 Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı

Operasyon öncesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma gerçekleştirildi. Soruşturma neticesinde PKK içinde faaliyet yütüren 7 şüphelinin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 7 kişinin yakalanması için savcılığın talimatıyla harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # pkk # operasyon
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