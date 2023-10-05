İstanbul'da PKK Operasyonu! 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yurt genelinde terörün kökünün kazınması için çalışmalar ve operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun düğmesine basıldı.

5 Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı

Operasyon öncesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma gerçekleştirildi. Soruşturma neticesinde PKK içinde faaliyet yütüren 7 şüphelinin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 7 kişinin yakalanması için savcılığın talimatıyla harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.