İstanbul'da PKK Operasyonu! 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çalışmalar neticesinde tespit edilen 13 şüpheliden 8'i yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK Operasyonu! 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Megakent İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik önemli bir operasyona imza atıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yürüttüğü soruşturma neticesinde, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında bilgi bulunan 13 şüpheliyi tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı üzerine harekete geçti. Bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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