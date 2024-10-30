İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! Şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında olduğu tespit edilen 18 şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdürüldüğü bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! Şüpheliler gözaltına alındı
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Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'da önemli bir operasyona imza atıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması ile siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 25 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesi üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 18 şüpheliyi yakaladı.

Diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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