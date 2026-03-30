Başakşehir'deki feci kazada inanılmaz mucize! Şehit olduğu duyurulan polis memuru hayata döndürüldü

İstanbul Başakşehir'de polisleri taşıyan servis aracı ile bir otomobilin karıştığı kazada 17'si polis toplam 30 kişi yaralandı. İlk müdahalede hayatını kaybettiği açıklanan bir polis memuru, hastanede uygulanan uzun süreli kalp masajıyla yeniden yaşama tutundu.

Simge Sarıyar
Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda polis memurlarını taşıyan servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

SERVİS ARACI BARİYERLERE ÇARPTI, OTOMOBİL REFÜJE DÜŞTÜ

Kaza ihbarının alınmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay, 34 LHU 912 plakalı polis servis aracı ile 34 EYG 499 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis minibüsü bariyerlere çarparak durabildi. Kazaya karışan otomobil ise savrularak refüje düştü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edilen 30 yaralının tedavisi sürüyor. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN  AÇIKLAMA

Kazanın ardından ağır yaralanan ve ilk etapta hayatını kaybettiği belirtilen bir polis memurunun sağlık durumuna ilişkin İstanbul Valiliği resmi bir bilgilendirme yaptı. Kalbi duran polis memurunun sağlık ekiplerinin yoğun çabası sonucu yeniden hayata tutunduğu aktarılan valilik açıklaması şu şekilde paylaşıldı:

"30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır.Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 polisimiz hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 17 polis memurumuz ise yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür.Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir."

