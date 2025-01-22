İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi!

İstanbul'da, 23 Ocak 2025 Perşembe günü BEDAŞ tarafından yapılacak olan planlı elektrik kesintilerine dair duyurular yayımlandı.

Sude İnak Sude İnak
İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi!
Yayınlanma:

Elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşecek.

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler, BEDAŞ'ın web sitesi üzerinden duyurulmuş olup, bu kesintiler hakkında detaylı bilgi almak için şu yollar kullanılabilir:

BEDAŞ web sitesi üzerinden "Planlı Kesintiler" sekmesinden, Avrupa Yakası'ndaki kesintilere dair bilgilere ulaşılabilir.

ALO 186 hattı üzerinden arıza ve kesinti durumları sorgulanabilir.

BEDAŞ'ın mobil uygulamaları ve SMS bilgilendirme servisinden de kesinti hakkında bilgi alınabilir.

Ayrıca AYEDAŞ tarafından da Anadolu Yakası'ndaki kesintilerle ilgili bilgi alınabilir.

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