İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi! Elektrikler günlerce gelmeyecek mi?
BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 23 Ocak 2025 günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler.
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İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 23 Ocak 2025 Perşembe günü çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşların arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili olayların unutulmasına hız verdi.
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedariki ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
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