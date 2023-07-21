İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Mumlarınız hazır mı? Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 22 Temmuz Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 22 Temmuz Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ açıklamayı duyurdu. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 22 Temmuz Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAYRAMPAŞA
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah RAMİ KIŞLA, TAŞLIK sk bölgelerinde 22/07/2023 16:00:00 - 22/07/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Temmuz 2023 Cumartesi 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Temmuz 2023 Cumartesi 19:00
İLÇE: EYÜPSULTAN
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ALTUNİZADE BAĞ, HACI EŞREF , RAMİ EYÜP YOLU, SİLAHTAR HÜSEYİN, TALİMHANE, TOPÇU HASAN sk / RAMİ YENİ mah KURU GIDA 1., KURU GIDA 3., KURU GIDA 4., KURU GIDA 8., RAMİ KIŞLA, REŞADİYE sk bölgelerinde 22/07/2023 16:00:00 - 22/07/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Temmuz 2023 Cumartesi 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN SİLİVRİ mah PIRILTI sk bölgelerinde 22/07/2023 13:00:00 - 22/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Temmuz 2023 Cumartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Temmuz 2023 Cumartesi 16:00