İstanbul'da şafak operasyonu: DEAŞ bağlantılı 11 şüpheli yakalandı!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt propagandası yapan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinin koordineli çalışmasıyla belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlar, örgütün sosyal medya yapılanmasına ağır bir darbe indirdi.

OPERASYONUN AYRINTILARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şubeleri, terör örgütü DEAŞ’ın şehirdeki yapılanmasını deşifre etmek amacıyla uzun süredir teknik ve fiziki takip yürütüyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda:

Propaganda Ağı: Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden örgütsel içerikler paylaşarak propaganda yaptıkları belirlendi.

Sıcak Temas: Bazı zanlıların, doğrudan çatışma bölgelerindeki örgüt unsurlarıyla iletişim halinde oldukları iddia edildi.

Eş Zamanlı Baskınlar: Kimlik ve adres tespiti tamamlanan şüphelilere yönelik kent genelinde çok sayıda adrese aynı anda operasyon düzenlendi.



ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Gözaltına alınan 11 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.