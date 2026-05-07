İstanbul'da şafak operasyonu: DEAŞ bağlantılı 11 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürütülen kararlı operasyonlarda yeni bir başarıya imza atıldı. Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüpheli eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul'da şafak operasyonu: DEAŞ bağlantılı 11 şüpheli yakalandı!
Yayınlanma:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt propagandası yapan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinin koordineli çalışmasıyla belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlar, örgütün sosyal medya yapılanmasına ağır bir darbe indirdi.

 OPERASYONUN AYRINTILARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şubeleri, terör örgütü DEAŞ’ın şehirdeki yapılanmasını deşifre etmek amacıyla uzun süredir teknik ve fiziki takip yürütüyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda:

Propaganda Ağı: Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden örgütsel içerikler paylaşarak propaganda yaptıkları belirlendi.

Sıcak Temas: Bazı zanlıların, doğrudan çatışma bölgelerindeki örgüt unsurlarıyla iletişim halinde oldukları iddia edildi.

Eş Zamanlı Baskınlar: Kimlik ve adres tespiti tamamlanan şüphelilere yönelik kent genelinde çok sayıda adrese aynı anda operasyon düzenlendi.

 ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Gözaltına alınan 11 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

operasyon deaş
Günün Manşetleri
İşte ölümünden önce yazdığı satırlar
DEAŞ bağlantılı 11 şüpheli yakalandı!
Malatya merkezli FETÖ operasyonu!
Gülistan Doku’nun son mesajı ortaya çıktı
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Hakkari merkezli uluslararası yasa dışı bahis şebekesi çökertildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi vurulmuştu...
Bakan Gürlek Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle görüştü
100 Öğrenciden 43'ü meslek liselerini seçiyor
15 Ayda, 65 yaş üstü 145 işçi hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatları düştü mü? 7 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları Altın fiyatları düştü mü? 7 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
Gazete manşetleri 7 Mayıs Perşembe Gazete manşetleri 7 Mayıs Perşembe
Gülistan Doku’nun son mesajı ortaya çıktı Gülistan Doku’nun son mesajı ortaya çıktı
Miras için babasına patlayıcılı tuzak kurdu Miras için babasına patlayıcılı tuzak kurdu