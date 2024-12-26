İstanbul'da sağanak alarmı! Trafik durma noktasına geldi

Yoğun sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. Trafik adeta durma noktasına gelirken, toplu taşıma duraklarında da kalabalık görüntüler oluştu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da sağanak alarmı! Trafik durma noktasına geldi
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İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, Avrupa Yakası'nda özellikle Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Küçükçekmece gibi ilçelerde aralıklarla etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde yağmur, karla karışık yağışa dönüştü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağmurun etkisiyle D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden Avcılar istikametine kadar trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu’nda Esenyurt ve Sultangazi mevkiinde araçlar adeta ilerleyemedi. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde trafiğin yoğun olduğu gözlendi. TEM Otoyolu Edirne istikametinde Ataşehir-Sancaktepe arasında da araçlar ağır aksak ilerledi.

Sadece ana arterler değil, ara yollarda da trafik kilitlenme noktasına geldi. Toplu taşıma duraklarında yoğunluk artarken, vatandaşlar yağış altında beklemek zorunda kaldı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kağıthane Caddesi’nde bir elektrik direği devrildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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